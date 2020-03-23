РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Жители Подольска с понедельника могут позвонить на горячую линию Подольской городской прокуратуры по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В период с 23 марта по 13 апреля 2020 года Подольской городской прокуратурой проводится горячая линия по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Подольск. В этот период прием звонков осуществляется по телефону: 8(496)763-60-98 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30 по московскому времени», - говорится в сообщении.

По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях сроков проведения капитального ремонта, некачественном проведении ремонтных работ, необоснованном начислении взносов на капитальный ремонт и иных нарушениях.