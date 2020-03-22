РИАМО - 22 мар. В воскресенье вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали один рейс, отменили еще 13. В Шереметьеве задержали два рейса. В аэропорту Домодедово задержали четыре рейса, еще 13 отменили.
В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек прилетов и вылетов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии