РИАМО - 22 мар. В воскресенье вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали один рейс, отменили еще 13. В Шереметьеве задержали два рейса. В аэропорту Домодедово задержали четыре рейса, еще 13 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек прилетов и вылетов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.