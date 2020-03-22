РИАМО - 22 мар. На базе подмосковного аэродрома Кубинка прошло учение по всестороннему обеспечению полетов авиации Воздушно-космических сил, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В мероприятии приняли участие подразделения материально-технического обеспечения Центра показа авиационной техники.

«В ходе учения были отработаны задачи развертывания мобильного пункта управления тылового и технического обеспечения полетов, восстановления условно поврежденной взлетно-посадочной полосы, ремонта и обслуживания авиационной техники, а также метеорологического обеспечения в полевых условиях, формирования и движения колонны наземной техники при перебазировании на оперативный аэродром», - говорится в сообщении.

Также отработали и многие другие задачи. Всего в учениях военные задействовали порядка 20 единиц авиационной, автомобильной и специальной техники.