РИАМО - 22 мар. На территории столицы с 24 по 25 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

В Москве «желтый» уровень продлится с 00:00 24 марта до 12:00 25 марта. Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье будет действовать с 11:00 23 марта до 23:00 24 марта.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Рязанской, Тульской и Калужской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 23 марта днем прогнозируется до плюс 2 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. 24 марта температура днем поднимется до плюс 6 градусов. Ветер также будет дуть сильный, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

25 марта в регионе температура ожидается в пределах плюс 7-9 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.