РИАМО - 22 мар. Самолеты Ил-76 ВКС России со специалистами и оборудованием вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте Минобороны России.

«Самолеты доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» передовые группы военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий», — говорится в сообщении.

Всего было подготовлено девять бортов военно-транспортной авиации. В течение минувшей ночи вместе с подготовленными экипажами их оперативно перебросили из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

В группу численностью около 100 человек вошли ведущие специалисты Минобороны РФ, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями.

В Италии в настоящий момент сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по Covid-2019. На данный момент там зарегистрировано свыше 53 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Порядка 4,8 тысячи зараженных скончались, вылечились свыше 6 тысяч человек.

В разных странах мира заболело около 316 тысяч человек. Многие страны закрыли свои границы, чтобы остановить распространение Covid-2019.

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