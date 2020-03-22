РИАМО - 22 мар. Утечку на временном водопроводе оперативно устранили в Донском районе столицы, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосводоканала».

В 15:28 в воскресенье поступило сообщение об утечке на временном водопроводе по адресу: 2-й Тульский переулок, дом 4.

«Аварийная бригада АО «Мосводоканал» сработала максимально оперативно — уже в 15:34 специалисты были на месте происшествия, а в 15:40 утечка была локализована», — говорится в сообщении.

Специалисты провели все работы без отключения абонентов от воды.