РИАМО - 22 мар. Всем россиянам, которые страдают хроническими заболеваниями, будут дистанционно выписывать рецепты с увеличенным сроком действия, сообщается на сайте министерства здравоохранения РФ.

Данные меры будут приняты в медучреждениях согласно приказу министерства.

«Минздрав России рекомендовал врачам первичного звена в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Соответствующее письмо ведомства было направлено в субъекты РФ», — говорится в сообщении.

Теперь пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении в медучреждениях страны, смогут реже приходить в поликлинику для выписки рецепта. Врачам рекомендовано организовать наблюдение за такими пациентами по обзвону.

В связи с распространением Covid-2019 россиянам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам советуют как можно реже ездить на общественном транспорте и посещать общественные места, например, магазины и поликлиники. Если есть необходимость в медобслуживании, лучше вызывать врача на дом.

На сегодняшний день в России выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мире заболело порядка 316 тысяч человек.

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