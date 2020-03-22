РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Новую разметку планируют нанести на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Климовск Подольска до 12 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал ранее поступило обращение с просьбой нанести разметку на проезжую часть в микрорайоне Климовск. В частности, житель попросил нанести разметку на Старосимферопольском шоссе.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог №4 ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу нанесения разметки на автодороге Старосимферопольское шоссе и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 12 августа», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.