РИАМО - 22 мар. Крупный пожар потушили на заводе алюминиевых изделий в Дмитрове, на месте ЧП работали 170 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Утром 21 марта на заводе алюминиевых изделий «Дозакл» на улице Промышленная, дом 27, произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила более 33 тысяч квадратных метров, в здании обрушилась кровля.

«В 18:05 (22 марта - ред) — ликвидация пожара. К тушению привлекли 64 единицы техники, 170 человек, в том числе от МЧС России: 82 человека и 34 единицы техники», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали также три вертолета и два пожарных поезда.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что четверо пожарных пострадали во время тушения возгорания. Они обратились за медпомощью.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>