РИАМО - 22 мар. Рабочие начали проводить ремонтные работы в здании второго филиала детской поликлиники №98 в Москве, после окончания ремонта там установят современные диагностические аппараты и оборудуют игровые зоны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В ходе капитального ремонта учреждение преобразится: в нем заменят инженерное оборудование, в кабинетах установят современные диагностические аппараты, а зоны для пациентов сделают более комфортными», — говорится в сообщении.

Кроме того, в поликлинике создадут просторные холлы, в которых установят удобную мебель.

В медучреждении кабинеты самых востребованных врачей переедут на первый этаж, а узкопрофильные специалисты будут принимать пациентов на верхних этажах, там же расположат и административные кабинеты. Данное расположение кабинетов поможет избежать контакта между заболевшими детьми, ожидающими приема, и теми, кто пришел в поликлинику на процедуры или для получения консультации.

Также в медучреждении появится место для детских колясок, в которых родители привозят малышей на прием. В поликлинике будет работать буфет, появятся игровые зоны.

«Во время ремонта участковые педиатры и узкопрофильные специалисты принимают пациентов в головном здании поликлиники на Дорожной улице, доме 26. Процесс записи на прием не изменился, главное, обратить внимание на адрес здания и номер кабинета врача», — уточняется в материале.

В Москве проводят программу по капремонту городских поликлиник. В 2020-2022 годах будет отремонтировано 50 медучреждений, а к 2024 году — 135 поликлиник.