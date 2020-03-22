РИАМО - 22 мар. Российским тест-системам для выявления коронавируса присуща максимально возможная чувствительность, благодаря чему распознаются даже единичные копии вируса, сообщает Газета.ru.
«Данные подтверждены как при опытах в лабораторных условиях с применением живого вируса, так и при исследованиях на клиническом материале», — отмечается в сообщении.
Отечественные тест-системы не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам.
На сегодняшний день в РФ выявлено 367 случаев коронавирусной инфекции. В мире заболело около 312 тысяч человек.
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