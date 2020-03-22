РИАМО - 22 мар. Всем пациентам, которые получают иммуносупрессивную и химиотерапию, посоветовали ограничить свои контакты для профилактики заражения новым типом коронавируса, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

«Минздрав России настоятельно рекомендует: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и другие), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения», — говорится в сообщении.

Всем пациентам посоветовали на время ограничить контакты с другими людьми, не пользоваться общественным транспортом, а также исключить посещение многолюдных мест — торговые центры, магазины, поликлиники, МФЦ и рынки.

На сегодняшний день в России выявлено 367 случаев коронавирусной инфекции. В мире заболело около 312 тысяч человек.

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