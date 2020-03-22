РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей округа как можно чаще мыть руки и свести к минимуму контакты с другими лдюдьми из-за угрозы распространения коронавируса.

«В этой сложной эпидемиологической обстановке здоровье каждого зависит от нас самих. Поэтому давайте придерживаться простых, но эффективных правил профилактики вирусных заболеваний: как можно чаще мойте руки и обрабатывайте их антисептическим средствами, минимизируйте физический контакт с другими людьми, сократите пребывание в людных местах, проводите регулярную влажную уборку помещений», — написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что прибывшим из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или при недомогании нужно вызвать врача, позвонив по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

«Ни в коем случае не посещайте поликлинику. Берегите себя и своих близких», — заключил Ружицкий.

На сегодняшний день в Подмосковье 35 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Один пациент уже поправился и был выписан. Всего в России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

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