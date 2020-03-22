РИАМО - 22 мар. Группа компаний «Россети» в большинстве регионов переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и iOS, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний», — говорится в сообщении.

На протяжении последних двух лет «Россети» особое внимание уделяют ускоренному развитию потребительских интернет-сервисов — это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов.

Во всех дочерних распределительных сетевых организациях разработаны и внедрены современные инструменты, позволяющие взаимодействовать с потребителями по таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное отсутствие электроснабжения, формы обратной связи.

С 18 марта в 22 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей. С 19 марта добавлено еще восемь регионов. При этом «Россети» продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги, а заявки от потребителей принимать онлайн или по телефонам горячей линии.

Документы, которые сетевые организации должны вернуть клиентам по уже обработанным заявкам, будут доставлены либо в электронном виде через личные кабинеты, либо по почте.