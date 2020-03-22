РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Рабочие убрали несанкционированную свалку строительного мусора с обочины одной из дорог Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на несанкционированные свалки на дорогах округа. Он отметил, что неизвестные на протяжение нескольких недель сваливают кучи строительного мусора на обочине дороги М-2 «Крым» – Павловское – Федюково – Быковка.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу уборки крупногабаритного мусора с проезжей части автомобильной дороги М-2 «Крым» - Павловское - Федюково – Быковка и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по уборке дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.