РИАМО - 22 мар. В результате столкновения грузовика с двумя легковушками на трассе М-1 в Одинцовском городском округе погиб один человек, четверо получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария случилась на 76-м километре автодороги М-1 «Беларусь». Произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и двух легковых машин.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали», — говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.