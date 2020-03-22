РИАМО - 22 мар. На один день раньше запланированного срока, 23 марта, для пассажиров метрополитена откроют четыре станции Некрасовской линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В понедельник, 23 марта, «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» возобновят свою работу и встретят пассажиров уже в 05:30», — говорится в сообщении.

Закрытие «розовой» ветки было нужно для подключения шести новых станций линии к действующей инфраструктуре.

Во время закрытия станций пассажиров перевозили компенсационные маршруты наземного транспорта, которые курсировали от станции «Некрасовка» до станции «Выхино». Также автобусы КМ будут ходит утром 23 марта, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно перестроить свой маршрут. Они закончат работать после утреннего часа пик.