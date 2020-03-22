РИАМО - 22 мар. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы, а также чартеров для вывоза россиян, сообщается на сайте Росавиации.

«В соответствии с поручением правительства РФ <…> с 00:00 по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — говорится в сообщении.

Исключения составят рейсы из Москвы в столицы других государств и чартерные рейсы за границу до полного вывоза российских граждан.

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

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