РИАМО - 22 мар. В столице среди новых пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция оказались иностранные граждане, сообщает оперштаб Москвы.

В городе подтверждены еще 54 случая Covid-2019. Всего в столице на сегодняшний день зарегистрирован 191 случай заболевания.

«Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс SU 2383 Женева — Москва 11 марта, рейс ВТ 422 Рига — Москва 16 марта, рейс SU 2463 Париж — Москва 16 марта, рейс SU 2193 Амстердам — Москва 17 марта, рейс SU 2501 Мадрид — Москва 17 марта», — говорится в сообщении.

Специалисты провели работу по установлению близких контактов пациентов с коронавирусом, в том числе пассажиров рейсов, с которыми в город вернулись заболевшие. Все контактировавшие сейчас находятся под наблюдением медиков.

Всем пассажирам вышеуказанных рейсов рекомендуют вызвать врача на дом или позвонить по телефону 103. Также им нельзя выходить на улицу, посещать поликлиники, больницы и другие учреждения. Врачи сами приедут на дом для взятия анализов и осмотра.

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