РИАМО - 22 мар. За последние сутки в Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает оперативный штаб Подмосковья
На сегодняшний день в регионе 35 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Один пациент уже поправился и был выписан.
«Заболевшие находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Состояние у всех удовлетворительное», - говорится в сообщении.
Все, кто контактировал с заразившимися Covid-2019, помещены на карантин с обязательной сдачей анализов на коронавирус. За ними ведется меднаблюдение.
На данный момент в России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.
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