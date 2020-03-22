РИАМО - 22 мар. В столице за последние сутки зафиксировали еще 54 случая заражения новым типом коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в шести регионах. <...> Москва - 54 случая», - говорится в сообщении.

Также по два новых случая за минувшие сутки выявили в Кировской области и Удмуртии, еще по одному заболевшему в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявлен 191 заболевший.

Все заболевшие в последние две недели посещали страны, которые являются неблагополучными по коронавирусу. Все пациенты изолированы в инфекционных боксах больниц. Диагноз был подтвержден в установленном порядке.

Также специалисты определили, с кем контактировали зараженные в России, их обследуют и возьмут анализы на Covid-2019.

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