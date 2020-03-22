РИАМО - 22 мар. Второго апреля в России состоится акция «Зажги синим», которая привлечет внимание к проблеме аутизма, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Дата акции приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В этот день многие здания в мире подсвечивают синим цветом.

«Цель данной акции - привлечение общественного внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям, страдающим данным синдромом, и семьям, где воспитываются такие дети», - говорится в сообщении.

В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Иванове и других городах с каждым годом 2 апреля подсвечиваются все новые и новые объекты. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате, центральные здания на улице Тверская, колокольня Ивана Великого, Манеж, статуя «Рабочий и колхозница», Останкинская башня и другие.

«В акции можно принять участие и другими способами: подсветить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции; можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хештегами #зажгисиним и #2апреля», - добавляется в материале.

Расстройства аутистического спектра (РАС), или аутизм, встречаются почти у 1% жителей мира. Это серьезное расстройство, которое оказывает заметное влияние на жизнь человека и окружающих его людей.

В России детей с аутизмом насчитывается свыше 320 тысяч.

Людям с аутизмом и их семьям можно помочь, особенно если рано и правильно поставить диагноз и оказывать необходимую помощь на протяжении всей жизни.

Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье вне зависимости от достатка, образования и социального положения. В этом нет ничьей вины, так как это биологическое расстройство.

Международный день распространения информации об аутизме появился в 2007 году согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН.