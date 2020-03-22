РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Региональный внедорожный клуб «Леший» из Королева присоединился к операции в Пушкинском городском округе по подъему самолета Ил-2, сбитого в 1942 году во время Великой Отечественной войны, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель клуба Денис Базанов.

Поисковые работы начались в декабре 2019 года, когда на берегу Учинского водохранилища были обнаружены фрагменты советского самолета. Очередная фаза подъема самолета из воды началась 20 марта.

«Мы посетили 21 марта лагерь экспедиции, привезли людей, познакомились с ребятами из ашукинского ВППК «Романтик» и предложили посильную помощь. Поисковики всегда могут обратиться к нам за помощью, будь то доставка членов экспедиции или содействие непосредственно в подъеме фрагментов самолета», — сказал Базанов.

По его словам, многие члены клуба и их знакомые занимаются поисковой работой, ищут павших бойцов и оружие времен ВОВ.

Также клуб проводит традиционное ежегодное мероприятие — «Рейд памяти», в ходе которого активисты находят в Московской области заброшенные памятники героям войны и своими силами восстанавливают их.

Клуб занимается развитием автоспорта и автотуризма уже более 15 лет. В последнее время проводит свои мероприятия на территории Богородского городского округа при поддержке администрации муниципалитета.

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