РИАМО - 22 мар. Российские власти не планируют ужесточать карантинные меры в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», — сообщили агентству в информационно-коммуникационном центре (ИКЦ).

Ранее другой источник РИА Новостей утверждал, что правительство обсуждает возможное ужесточение мер на территории страны в связи с угрозой распространения Covid-2019. В частности, заявлялось о необходимости учитывать опыт Сингапура, Японии и Южной Кореи.

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