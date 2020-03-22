РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. В микрорайоне Климовск городского окурга Подольск нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Владислав Годунов.

По его словам, 20 марта недалеко от фабрики игрушек в Климовске он с помощью металлоискателя искал старинные монетки и обнаружил странный предмет, похожий на снаряд.

«Как оказалось, это 33-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был найден в зоне пикников, где горожане разжигают мангалы и отдыхают. Я вернулся на это место и обнаружил еще восемь снарядов, причем среди них я нашел 76-милиметровый осколочно-фугасный снаряд, который все еще мог взорваться. Я сообщил о находках в «112» и передал все найденное саперам», - сказал Годунов.

Он пояснил, что снаряды откопал на глубине 20-25 метров.

«Они очень опасные, так как, пролежав под землей десятки лет, могут взорваться от любого толчка или перепада температуры. А рядом находятся жилые дома и гуляют жители», - заключил Годунов.