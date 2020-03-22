РИАМО - 22 мар. В подмосковной Балашихе в главном храме Росгвардии состоялось богослужение в память о сорока Севастийских мучениках, литургию провел настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

В литургии приняли участие жители Балашихи, а также представители генерального подрядчика строящегося храма Святого равноапостольного князя Владимира. После завершения богослужения священнослужитель рассказал собравшимся об истории и значении Дня сорока Севастийских мучеников.

«До сих пор христиане всех конфессий помнят подвиг этих святых воинов, и вдохновляются их верой, преданностью и дружбой которую они сохранили до смерти. Народная память связывает этих святых с птицами жаворонками, которые предвещают наступление весны. Мученики же предвещают нам наступление Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В этот день есть добрая традиция печь для всех прихожан пирожки в виде жаворонков. В нашем храме она также будет соблюдена», — подчеркнул Беликов.

пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В Росгвардии этому празднику придается особое значение, ведь нижний храм, расположенный на первом этаже храмового комплекса Росгвардии, назван в честь сорока Севастийских мучеников. В ближайшее время мастера установят иконостас, некоторые иконы на нем подчеркивают самобытность и принадлежность крестильному храму.

В нижнем храме разместят иконы «Сорок Севастийских мучеников», «Крещение Господа нашего Иисуса Христа», «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Боголюбская икона Божией Матери» «Спаситель». Кроме того, появится икона икона с образами Святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены, икона с образами Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии.

Завершить строительство главного храма Росгвардии планируется в этом году ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя Росгвардии.

Рядом с храмом возводят приходской дом, где разместятся зал собраний, приемная настоятеля, трапезная, хозяйственные помещения. На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки и прогулочные зоны. Для детей и взрослых откроются классы воскресной школы, кружки хорового пения и изобразительного искусства.