РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Управляющие компании Подольска приступили к дезинфекционной обработке детских игровых площадок на территории округа, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подмосковном Подольске приступили к дезинфекционной обработке детских игровых и спортивных площадок», —говорится в сообщении.

В материале поясняется, что управляющие организации должны проводить ее ежедневно.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, школы и другие учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

Всего на территории России, по последним данным, зарегистрировано 306 больных коронавирусной инфекцией.