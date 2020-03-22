РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Красковский культурный центр Люберец 23 марта в своих аккаунтах в соцсетях проведет видео мастер-класс по изготовлению поделок, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Двадцать третьего марта мы предлагает жителям Люберец присоединиться к видео мастер-классу по декоративно-прикладному творчеству «Весна идет, весне дорогу!» — говорится в сообщении.

Трансляция мастер-класса пройдет аккаунтах Instagram и «ВКонтакте».

Мастер-класс начнется в 12:00.