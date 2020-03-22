РИАМО - 22 мар. В вагонах поездов и на станциях Центральной пригородной пассажирской компании дезинфекцию проводят три раза в день, за неделю уже потратили более 6,5 тысяч литров специального средства, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Ежедневно обрабатываются кассы, билетные автоматы, турникеты, валидаторы, двери турникетных комплексов и вокзалов. Уборку проводят в тот момент, когда на остановочных пунктах меньше всего пассажиров, чтобы не мешать посадке и высадке», — говорится в сообщении.

В электричках, которые перевозят пассажиров на Московских центральных диаметрах, три раза в день убираются и проводят дезинфекцию. Сотрудники компании убирают мусор, а также протирают спецраствором все поверхности салона в вагоне. Данные работы проводят в депо и на конечных станциях МЦД.

Еще во всех собственных электропоездах ЦППК работают системы обеззараживания воздуха. Например, в поездах Иволга» воздух очищают ультрафиолетом.

Пассажирам железной дороги рекомендовали оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах и автоматах по продаже билетов. Наличными деньгами советуют пользоваться пореже.

Кроме того, пассажиров попросили по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик.

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