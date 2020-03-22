РИАМО - 22 мар. В рамках акции #МыВместе заработал агрегатор для желающих помогать другим в период повышенной готовности из-за коронавируса, на сайте также можно стать волонтером и узнать полезные новости, сообщает оперштаб Московской области.

На сайте представлены тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться различными услугами.

«Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться: продуктах, средствах и услугах. Любой желающий может присоединиться к добровольцам и узнать, как помочь тем, кому это сейчас необходимо», — говорится в сообщении.

На сайте волонтеры записываются для помощи одиноким и пожилым людям в бытовых вопросах, например, покупки еды, лекарств или выносе мусора.

В новостном блоке можно узнать, кто конкретно, что и для кого сделал хорошего в столь непростое время.

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