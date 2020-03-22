РИАМО - 22 мар. Нетрезвый водитель без прав на автомобиле каршеринга Nissan Qashqai протаранил ограждение на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 21 марта. Машина ехала по улице Ильинка в сторону Красной площади.

«Пьяный водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с бетонным блоком, ограждающим площадь», - говорится в сообщении.

Кроме того, автомобиль повредил забор на участке, где велись работы по замене брусчатки.

За рулем находился 28-летний мужчина, у него не оказалось водительского удостоверения. В салоне машины также сидел пассажир, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин задержала полиция. Проводится проверка.