РИАМО - 22 мар. В рамках благоустройства московского района Левобережный будет проведен ремонт кинотеатра «Нева», также там проводят благоустройство набережной и площади у здания Северного речного вокзала, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Фасад здания (кинотеатра – ред.) станет стеклянным, а на крыше расположится открытая терраса. В новом досуговом центре будут не только показывать фильмы, но и проводить мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия», – говорится в сообщении.

На набережной и площади у здания вокзала установят скамейки, зона отдыха с тремя бассейнами, перекусить можно будет в кафе. А еще будет создан пункт проката катеров.

В районе уже привели в порядок парк Дружбы. Там появились детские и спортивные площадки, летний кинотеатр, установили скульптуры. Среди них – копии работ Веры Мухиной и памятник писателю Мигелю де Сервантесу. Также парк пополнился новыми деревьями и кустарниками.

Три года назад в районе благоустроили зону отдыха «Левобережный» на Химкинском водохранилище. В парке появились велодорожки, скамейки, зоны для пикника и места для выгула собак.