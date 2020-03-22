РИАМО - 22 мар. Четверо сотрудников пожарной охраны пострадали при тушении пожара на заводе алюминиевых изделий в подмосковном Дмитрове, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 21 марта на заводе алюминиевых изделий «Дозакл» на улице Промышленная, дом 27, произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила более 33 тысяч квадратных метров, в здании обрушилась кровля.

«Четверо сотрудников пожарной охраны обратились за медицинской помощью», — сказал собеседник агенства.

По его словам, их состояние на данный момент неизвестно.

Горящее здание тушили 170 человек и 64 единицы техники, среди которых три пожарных вертолета.

Видео пожара на заводе алюминиевых изделий в Дмитровском округе>>