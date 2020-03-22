РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Пожарные подмосковного Подольска оперативно ликвидировали возгорание травы на пустыре за микрорайоном Кузнечики, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Пал сухой травы запрещен! Свежий пример в микрорайоне Кузнечики Подольска. На днях горел пустырь за микрорайоном. К сожалению, он страдает ежегодно. Радует, что в этот раз не случилось высоких столбов пламени, так как оперативно среагировали сотрудники нашей новой пожарной части №247», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что сухая трава — не мусор, а удобрение. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы и снижается ее плодородие.

«Травяные пожары добавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя парниковый эффект. Поджоги сухой травы нередко приводят к лесным и торфяным пожарам», — подчеркивается в материале.

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. При обнаружении пожара и возгорания травы нужно сообщать в службу 112.