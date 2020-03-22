РИАМО - 22 мар. В середине предстоящей недели в Подмосковье и Москве температура воздуха днем может прогреться до 10 градусов тепла, а к концу недели подняться до плюс 17, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, завтра, ну, еще и первую половину дня вторника воздушные массы в антициклоне будут достаточно холодными. Также ограничивать дневной прогрев будут плотные северные ветра. Начиная со среды, ветер развернется на западное направление, воздух будет активно прогреваться, температура будет расти, а ночные заморозки прекратятся», - сказал Леус.

В понедельник в Москве температура воздуха будет колебаться ночью от минус 5 до минус 7 градусов, по области - от минус 4 до минус 9. Днем от плюс 1 до плюс 3 градусов в столице, и от минус 1 до плюс 4 в Подмосковье. Во вторник ночью в регионе температура может опуститься до 8 градусов мороза, а днем подняться до плюс 6-7 градусов.

«В среду температура начнет повышаться. Ночью в Москве от минус 2 до минус 4 градусов, по области от минус 1 до минус 6. Днем в Москве от плюс 7 до плюс 9 градусов, в Подмосковье от плюс 6 до плюс 10», - отметил синоптик.

В четверг ночью в столице прогнозируют от 0 до минус 2 градусов, а в Московской области от минус 4 до плюс 1. Днем в региона столбики термометров поднимутся до плюс 12-13 градусов.

В пятницу ночью в Московском регионе ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, а днем от до плюс 15-16. В субботу и воскресенье ночью в столице - плюс 2-4 градуса , по области - 0 - плюс 5, днем в Москве до плюс 16, по области до плюс 17 градусов. Температурный фон будет на 8-9 градусов выше нормы.

Специалист отметил, что всю неделю регион будет находиться под влиянием обширного антициклона, который распространится практически на всю центральную и северную часть европейской России. Будет переменная облачность, без осадков.

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