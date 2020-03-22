РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 25 марта проведет традиционную встречу с жителями округа в онлайн-формате.

«В целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы, запланированную на 25 марта, дистанционно. Начало в 18:00», — написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что ответит на вопросы по этапам и срокам реконструкции Октябрьского проспекта, а также обсудит с жителями ряд других актуальных тем.

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира 8 (800) 600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в Instagram и на странице «ВКонтакте».



