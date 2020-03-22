РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе «Нарисуй парк своей мечты», сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Какой он, парк мечты? Фантастический или сказочный? Друзья, приглашаем всех юных художников пофантазировать и принять участие в творческом конкурсе «Нарисуй парк своей мечты», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что формат и техника могут быть любыми. Фото работ необходимо отправить в директ Instagram-аккаунта или на почту парка (lub.park@mail.ru).

«Самые яркие рисунки будут опубликованы в нашей ленте, а авторы получат ценные призы. Ждем ваших рисунков», — заключается в материале.