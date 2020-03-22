РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Тело погибшего мужчины обнаружили в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

Житель округа ранее сообщил в горпортал «РИАМО в Подольске» о том, что на днях в микрорайоне Климовск Подольска было обнаружено тело погибшего мужчины. По словам жителя, у тела крысы съели глаза. При этом человек, вероятнее всего, погиб несколько дней назад.

«Мы подтверждаем данную информацию. Действительно, тело было обнаружено», — сказала сотрудница УМВД.

Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.