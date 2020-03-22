РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 мар. В подмосковном Дзержинском сгорел автомобиль на улице Академика Жукова, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать первого марта в 3:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Дзержинский, улица Академика Жукова, дом №19Б», — говорится в сообщении.

В 3:44 пожар ликвидировали. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.

В случае пожара жителям Московской области следует позвонить по телефону спасения — 01, с мобильного — 101. Также в Главном управлении МЧС России по Подмосковью работает телефон доверия: 8 (498) 505-41-70.