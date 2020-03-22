РИАМО - 22 мар. Правительство России в связи с распространением коронавирусной инфекции может ужесточить карантин и принять меры по оперативному выявлению и тестированию граждан, контактировавших с зараженными, сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в правительстве, скорость распространения Covid-2019 в России математически соответствует ситуации в Испании, Германии, Франции и Великобритании. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом числе заболевших.

«Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сообщил источник агентства.

Запас времени, по его мнению, у РФ еще есть. Власти продолжают «тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них».

По данным на воскресенье, в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.

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