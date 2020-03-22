РИАМО - 22 мар. В Московской области проводят опрос среди предпринимателей о необходимых мерах поддержки в период распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В связи со сложившейся экономической ситуацией и пандемией коронавируса власти Подмосковья предложили предпринимателям самостоятельно определить, какая помощь им наиболее необходима. Опрос нужен, чтобы принять максимально эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день чаще всего инвесторы обращаются в министерство с вопросами налогообложения, выдачи субсидий, порядка перевода сотрудников на удаленную работу, а также интересуются проведением дезинфекции.

«В первую очередь нам важно предоставить всю необходимую помощь для тех, кто занимается производством жизненно важной продукции и зависит от поставок импортного сырья и оборудования», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Она подчеркнула, что бизнесмены смогут подробнее узнать обо всех мерах поддержки по телефону горячей линии 0150, также можно оставить вопрос на почте (0150@mosreg.ru).

В России уже определены первоочередные меры поддержки для бизнеса: предоставлена отсрочка по уплате налогов, страховых взносов до 1 мая этого года для тех, кто работает в туризме и авиаперевозках. Также для этих двух сфер сделали отсрочку по направлению требований об уплате налогов и подачи заявлений на банкротство.

В стране также был введен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе и налоговые.

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