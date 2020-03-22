РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Молодежь Подольска объединилась для оказания социальной помощи продуктами и лекарствами пенсионерам и нуждающимся многодетным семьям, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодогвардейцы, отряд «Спасатель» колледжа «Московия» и «Волонтеры Победы» горокруга объединились для оказания помощи пожилым людям. Ребята ежедневно помогают органам социальной защиты обзванивать людей и узнавать о необходимости в лекарствах и продуктах питания», — говорится в сообщении.

Две команды волонтеров развозят продуктовые наборы по спискам, представленным службой соцзащиты, людям старше 60 лет, среднедушевой доход которых составляет полтора прожиточных минимума.

Также помощь оказывается и по обращению многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты, имеющих пять и более детей.

Обратиться за волонтерской помощью горожане могут по телефонам: 8 (496) 754-17-01 (Подольское управление социальной защиты) и 8 (915) 048-12-53 (Климовское управление соцзащиты).