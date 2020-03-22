РИАМО - 22 мар. Неизвестный проник в квартиру на востоке Москвы, после чего вынес оттуда вещи на общую сумму 19 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на 5-й улице Соколиной горы. Заявление о краже из квартиры поступило от 23-летней студентки.

«Неизвестный проник в квартиру, откуда совершил кражу принадлежащих девушке антикварной мебели, люстр, посуды и холста. Ущерб составил около 19 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту в настоящий момент началась проверка.