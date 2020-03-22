РИАМО - 22 мар. Следователи устанавливают обстоятельства получения девушкой сильных ожогов в результате посещения одного из соляриев на севере Москвы, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили о том, что девушка получила сильные ожоги, пробыв в солярии 15 минут. Приехавшие на вызов врачи доставили пострадавшую в НИИ имени Склифосовского. Пострадавшая находится в реанимации.

«Из информационного сообщения следует, что девушка получила ожоги 80% тела в результате посещения солярия. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия», — сказала Иванова.

Она отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.