РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Областная детская больница подмосковного Подольска может быть перепрофилирована для размещения пациентов с подозрением на коронавирус, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Медицинские организации Минздрава Московской области имеют более 2,2 тысячи коек в инфекционных отделениях. Все они оснащены медицинским оборудованием, медикаментами и медицинским персоналом. В настоящее время рассматривается возможность перепрофилирования двух медицинских учреждений для размещения пациентов с подозрением на коронавирус. В их числе Московская областная детская больница (в Подольске - ред.)», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обучение медицинского персонала и оснащение необходимым медоборудованием.

«Данные меры носят превентивный характер на случай возможного увеличения количества заболевших. Ситуация находится на контроле оперативного штаба Московской области, Минздрава Подмосковья и Роспотребнадзора по Московской области»,- отмечается в сообщении министерства здравоохранения региона.

В России выявлено 306 больных коронавирусной инфекцией. В мире насчитывается порядка 307 тысяч заразившихся.

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