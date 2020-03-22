РИАМО - 22 мар. Пожар площадью 500 квадратных метров произошел на складе на Перовском шоссе в столице, его тушили около двух часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила 21 марта в 21:21. Пожар произошел на двухэтажном складе по адресу: Перовское шоссе, дом 21. Здание располагалось отдельно, угрозы перехода огня на другие строения не было.

«В 22:19 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. В 23:02 возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании на складе не поступало.