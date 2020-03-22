РИАМО - 22 мар. В квартире в подмосковном Дмитрове произошла ссора мужа и жены в ходе распития алкоголя, в результате конфликта погиб мужчина, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 21 марта в 17:11 в квартире на улице Космонавтов в Дмитрове с колото-резаным ранением обнаружили тело мужчины 1983 года рождения.

«За совершенное преступление задержали жену погибшего 1978 года рождения. Преступление произошло в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».