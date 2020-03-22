РИАМО - 22 мар. На территории Подмосковья за прошедшие сутки произошло 168 пожаров, к их тушению привлекались 1,47 тысячи человек, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«Пожаров - 168. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 1,47 тысячи человек, 420 единиц техники», - сообщается на сайте.

Также за этот период на водных бассейнах происшествий не было. Для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 26 человек и 12 единиц техники.

Самый крупный по масштабу пожар за минувшие сутки произошел на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты. Он до сих пор полностью не ликвидирован.