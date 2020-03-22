РИАМО - 22 мар. В Троицком округе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери во время ссоры, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 20 марта в жилом доме деревни Зверево поселения Новофедоровское.

«В ходе конфликта мужчина нанес своей матери 1939 года рождения множественные удары в область головы и тела. Женщина скончалась на месте», — сказала Иванова.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.