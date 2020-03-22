РИАМО - 22 мар. Возгорание произошло в частном доме в Павловском Посаде, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 03:30 поступила информация о возгорании в частном доме на улице Пролетарская, дом 68/2.

«В 05:38 — ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 13 человек», — говорится в сообщении.

В случае пожара жителям Московской области следует позвонить по телефону спасения — 01, с мобильного — 101. Также в Главном управлении МЧС России по Подмосковью работает телефон доверия: 8 (498) 505-41-70.